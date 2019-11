Treni, sospesa la Savona Alessandria: niente bus navetta perché non ci sono strade percorribili

Genova. Dopo ore di maltempo la situazione della circolazione ferroviaria in Liguria migliora ma resta critica. Ecco le condizioni di trasporto pubblico linea per linea.

Genova-Savona-Ventimiglia: riattivato binario tra Loano e Albenga, la circolazione é ritornata regolare su due binari

Savona-Alessandria: riattivata la tratta ferroviaria da Alessandria ad Acqui. Da Acqui a Savona rimane interrotta.

Al momento anche la viabilità stradale tra Acqui e Savona rimane interrotta senza possibilità di autosostituzioni. Il servizio successivo sarà organizzato in funzione dell’evoluzione delle disponibilità infrastrutturali stradali.

Savona – S.Giuseppe – Torino

Il traffico sulla linea Savona – San Giuseppe via Altare è attivo con riduzione di velocità a 50 km/h mentre l’itinerario via Ferrania rimane interrotto . I treni Acqui Terme– Savona sono cancellati, i treni Torino – Savona e Fossano – Savona sono invece deviati via Altare con allungamenti dei tempi di viaggio.(non sono raggiungibili le fermate di Santuario, Ferrania, Bragno). Al momento la viabilità stradale per raggiungere Santuario, Ferrania, Bragno rimane interrotta senza possibilità di autosostituzioni .

Ventimiglia-Limone interrotta in territorio francese. Al momento la viabilità stradale tra Limone e Ventimiglia rimane interrotta senza possibilità di autosostituzioni.