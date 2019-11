Treni, proclamato uno sciopero di otto ore per il fine settimana

Genova. Sciopero di otto ore domenica 24 settembre dalle 9 alle 17 per il personale equipaggi di Trenitalia. Lo hanno proclamato le segreterie regionali liguri dei sindacati Filt, Fit, Uilt, Fast e Orsa. La notizia è stata diramata anche dalla stessa Trenitalia.

Non sarà un weekend semplice, dunque, visto che sul territorio genovese, nelle stesse ore, sono in programma alcuni cambi di percorso delle linee regionali delle relazioni Genova-Torino; Ventimiglia-Milano, La Spezia-Milano percorreranno l’itinerario alternativo via Busalla percorreranno l’itinerario alternativo via Busalla con le stesse fermate ma con possibili variazioni d’orario. Il motivo? Interventi propedeutici alla realizzazione della nuova linea del Terzo Valico nei pressi di Fegino.

Modifiche di orario anche per alcune corse regionali tra La Spezia-Genova-Ventimiglia e Genova-Acqui Terme.