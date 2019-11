Tre genovesi convocati per il collegiale della nazionale Under 20

Sono stati resi noti i nomi dei ragazzi convocati dal tecnico Carlo Silipo per il collegiale della nazionale under 20 maschile di pallanuoto che si svolgerà dal 18 al 21 novembre a Kragujevac, in Serbia. Come sempre la Liguria è presente e può vantare Ettore Novara (RN Savona), Francesco Di Donna (Bogliasco 1951), Mario Guidi (Sporting Quinto) e Nicolò Gatti (RN Camogli).

Con loro lo staff tecnico composto da Cosimino Di Cecca e il preparatore dei portieri Goran Volarevic, oltre naturalmente agli altri convocati: Francesco De Michelis, Matteo Spione (Roma Nuoto), Andrea Narciso e Mattia Antonucci (Lazio Nuoto), Massimo e Gianpiero Di Martire (CN Posillipo), Vincenzo Tozzi (Acquachiara ATI 2000), Michele Mezzarobba e Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Filippo Ferrero (CC Ortigia), Andrea Giliberti (Telimar). L’evento sarà utile ai fini della rassegna mondiale di categoria che si terrà in Kuwait dal 12 al 20 dicembre.