Genova. In Valpolcevera, sul versante destro della vallata, sulle alture di Trasta una serie di frane sulla strada ha portato all’isolamento di due abitazioni.

Siamo in via Adda, dove il terreno sotto la stretta carreggiata ha ceduto in tre punti nella notte tra venerdì e sabato.

Isolati i civici 40 e 42 per un totale di 5 persone di cui due invalidi. Diversamente a quanto emerso inizialmente nessuna auto è stata trascinata nel burrone.

Si lavora per capire l’entità del danno e se le frane siano in movimento e per mettere in sicurezza la zona nonché per riaprire il collegamento.