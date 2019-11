Trasta, pullmino Amt esce di strada: intervento dei vigili del fuoco

Genova. Probabilmente a causa delle pessime condizioni della strada un piccolo autobus Amt è uscito di strada in via Trasta, in Valpolcevera.

Il pullmino era in funzione sulla linea minore I08. I fatti sono accaduti intorno all’alba. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati dall’autista, e hanno provveduto a riportare sulla sede stradale il mezzo pubblico.

Nell’incidente non si sono registrati feriti.