Torna il Critical Wine, al centro sociale Buridda decine di stand per il festival del vino indipendente

Genova. Azzerare la distanza tra chi consuma e chi produce. E’ questo uno degli obbiettivi del Critical Wine, il salone del vino indipendente che da 15 anni si svolge a Genova all’interno del centro sociale Buridda, da 5 anni nella sede dell’ex Magistero in corso Montegrappa.

Una cinquantina di stand con piccoli produttori da tutta Italia e non solo (ci sono anche alcuni francesi) per un evento che in programma sabato 9 e domenica 10 novembre.

Il Critical Wine, evento che seppur in un ambito “underground” è tenuto d’occhio anche dai classici amatori dell’enologia per la qualità e la originalità dell’offerta, è un’occasione per conoscere prodotti altrimenti difficili da trovare.

Anche il questo 2019 il Critical Wine a Genova sarà una manifestazione al 100% senza utilizzo di plastica. Per entrare è necessario pagare una piccola offerta che corrisponde al calice che sarà utilizzato. Nell’ambito del CW sono presenti anche stand di cibo preparato al momento.

Orari:

Sabato 9 Novembre 2019 h.15,00‐23,00 (h.22,00 fine distribuzione calici all’ingresso)

Domenica 10 Novembre 2019 h.13,00‐19,00