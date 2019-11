Spotorno. Intorno alle 10 è scattato l’allarme per fiamme sulla A10, nella galleria Fornaci, all’altezza di Spotorno. E, vista la gravità della situazione, è già stata predisposta uscita obbligatoria su Pietra Ligure.

Una densa coltre di fumo nero è stata generata dal rogo ed è visibile anche a grande distanza, come dimostrato dalle numerose chiamate pervenute ai soccorsi.

Foto 2 di 2



Contrariamente alle prime, frammentarie informazioni ricevute (che parlavano di un’auto), a prendere fuoco, per cause ancora sconosciute, sarebbe stato un tir.

Sul posto i vigili del fuoco, i militi delle pubbliche assistenze e il personale medico del 118. Non si conoscono ancora le condizioni di eventuali feriti, ma è stata richiesta una massiccia presenza di ambulanze (croce bianca Spotorno, croce bianca Finale, croce bianca Borgio, Pietra Soccorso) per possibili persone intossicate dal fumo.

Traffico in tilt e autostrada “paralizzata” in direzione Savona, dove si è formata una lunghissima “colonna”. Si sta cercando, non senza evidenti e ovvie difficoltà, di far “girare” i numerosi mezzi in coda per consentire l’uscita dall’autostrada a Spotorno.