Genova. Da qualche tempo erano depositate in una struttura improvvisata allestita nel pressi del mercato di piazza Terralba: 42 casse di cartone di libri usati sono state sgomberate dalla polizia locale. All’interno c’erano volumi di varie tipologie, accatastati per farne commercio abusivo sul posto.

Dopo la segnalazione di abitanti e commercianti della zona che hanno contattato l’assessore Bordilli, la polizia locale ha sgomberato le scaffalature piene di carta che stavano creando anche problemi igienici essendo diventate ricettacolo di spazzatura e insetti.

Al momento dell’intervento il proprietario non era presente e nessuno si è presentato per reclamare i libri, che sono stati trasportati presso la civica depositeria di via Oristano. Il luogo sarà pulito e sanificato da Amiu.