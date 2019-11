Tennis, le ragazze del TC Genova pronte per la semifinale con Lucca

Genova. Domenica scorsa fra TC Genova e Prato era in ballo la gerarchia del girone, fondamentale per decretare la griglia delle semifinali incrociate. Sono state le biancorosse padrone di casa ad imporsi 4-0 sulle toscane agguantando la prima posizione in classifica, che consente ora a Brianti e compagne di giocare la semifinale contro il TC Lucca con ritorno in casa. A segno Alberta Brianti, Giulia Remondina e Denise Valente tutte in due set rispettivamente contro Sacco, Piccinetti e Turini.

Palpabile la soddisfazione delle componenti della formazione del TC, con Giulia Assereto che ha calcato il campo per pochi minuti nel doppio giocato a punteggio acquisito contro Prato.

“È stata una vittoria importante – dice Giulia – che ci ha regalato il primo posto nel nostro raggruppamento, ora siamo assolutamente concentrate sulla semifinale. Dal punto di vista personale, peccato per il ritiro per infortunio della coppia di Prato dopo tre game. Ero molto carica, anche perché volevo riscattare la sconfitta contro Lumezzane nell’unico doppio che avevo giocato quest’anno”.

La squadra maschile del TC Genova domenica scorsa ha centrato la fondamentale vittoria in Alto Adige contro il Rungg, superando così il girone di regular season e qualificandosi per il playoff.

A Bolzano per il TC hanno portato a casa i preziosi punti in singolare Nicolò Turchetti, 7/6 6/2 a Bortolotti, Diez Monge, che ha regolato 6/3 6/4 Vilela Martinez, e la bandiera Francesco Picco, che ha battuto 6/2 6/7 (6) 6/1 Trocker. Decisivo poi il doppio vinto da Diez e Turchetti con un duplice 6/3 su Vilela e Winkler. È uscito sconfitto dal campo ma a testa alta 7/5 al terzo set Matteo Arnaldi, battuto da Winkler.

I ragazzi del capitano Walter Barilari aspettano ora la vincente tra Bassano (seconda nel girone 3) e Canottieri Casale (terza classificata nel girone 4) per la promozione.

Le prime gare di playoff e playout si disputano il prossimo fine settimana, in gara unica. Le gare di promozione e retrocessione invece si disputeranno con formula andata e ritorno i due weekend successivi.