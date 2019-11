Tennis giovanile, i vincitori del torneo Under 10, 12 e 14 di Arenzano

Arenzano. É andato agli archivi il torneo giovanile organizzato dal Tennis Academy Arenzano, che ha visto ai nastri di partenza più di settanta ragazzi divisi tra i sei tabelloni under 10, under 12 e under 14, maschili e femminili.

Buoni i numeri e buono il livello tecnico, oltre che l’organizzazione, coordinata dai gestori dei due campi in terra battuta situati all’interno del golf in Pineta ad Arenzano e dallo staff tecnico dell’L.A. Tennis. Il lavoro di squadra ha permesso di portare a termine il torneo senza rinvii, nonostante il meteo non abbia agevolato la disputa dei tanti match. In vetrina nell’occasione si sono messi soprattutto i giovani tennisti del ponente genovese e del TC Finale, che hanno fatto incetta dei migliori piazzamenti.

Ecco quindi i nomi di vincitori e finalisti:

Under 10 F – Elettra Beecroft (TC Genova) b. Viola Severi (TC Finale) 7-6 6-0

Under 10 M – Tommaso Callà (TC Pegli) b. Giovanni Calvi (TC Ambrosiano) 7-6 6-1

Under 12 M – Alberto Ciarapica (TC Pegli) b. Lorenzo Elia (TC Finale) 4-6 6-2 10-5

Under 12 F – Maria Iallonardo (TC Finale) b. Aurora Mencaraglia (TC Ambrosiano) 6-4 6-4

Under 14 M – Alberto Ciarapica (TC Pegli) b. Giacomo Cecchini (TC Pegli) 6-2 7-5

Under 14 F – Maria Iallonardo (TC Finale) b. Chiara Pasini (L.A. Tennis)