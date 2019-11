Temporale, fulmini e neve in entroterra: disagi sui treni in Liguria

Genova. Mattinata difficile per i pendolari dell’entroterra a causa della tempesta di fulmini che ha mandato i treni in tilt dalla serata di ieri. I disagi riguardano soprattutto (ma non solo) la linea Genova-Ovada-Acqui Terme dove un guasto ha interessato gli impianti di circolazione tra le stazioni di Campo Ligure e Mele. Sul posto in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

Il problema, fa sapere Trenitalia, è dovuto anche a un problema di disconnessione della rete Enel a Campo Ligure che sta creando ritardi. Rfi sta avviando l’alimentazione con un proprio gruppo elettrogeno.

Ieri sera due treni sono rimasti bloccati in valle Stura con un ritardo di quasi tre ore. Sempre per un fulmine a Voltri pesanti disagi intorno alle 20 di giovedì sui treni regionali, cinque sono stati cancellati.

In Liguria problemi anche sulla linea Savona-San Giuseppe di Cairo dove la nevicata abbondante ha fatto cadere rami sulla ferrovia.