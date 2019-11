Tempo di mercatini di Natale, da Genova alla Val d’Aveto ecco dove trovare il regalo perfetto

Genova. La parola d’ordine è strenna. Perché ridursi all’ultimo minuto quando già questo weekend, a Genova e dintorni, si può approfittare dell’esplosione dei mercatini di Natale? Ecco alcune idee per trascorrere il weekend, tra città ed entroterra.

E iniziamo proprio dalla Val D’Aveto. A Santo Stefano d’Aveto torna, anche quest’anno, la Casa di Babbo Natale nel bosco. Raggiungibile con una comoda navetta, non manca di sorprese per grandi e piccini. Oggi 30 novembre, e poi 1°, 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre, dalle 10 alle 17, c’è la possibilità di incontrare Babbo Natale in persona nella cornice forse più verosimile. Per lo shopping Mercatini di Natale nel Bocciodromo.

Mercatini di Natale 2019 anche Torriglia: da oggi il borgo sarà punteggiato di banchi artigiani, ogni weekend fino al 22 dicembre. In programma anche attività per bambini, Casa di Babbo Natale e Frozen.

Basta una passeggiata, o qualche fermata di bus o metro, per le iniziative a Genova. Domani inaugura il tradizionale mercatino di San Nicola, che dalle 10 alle 20, fino al 23 dicembre, si troverà nell’originaria location di piazza Piccapietra. Artigianto, food e solidarietà. E quest’anno in collaborazione con la vicina Fiera del Libro di Galleria Mazzini.

Sempre domenica al via il Christmas Bazar al Porto Antico. I Magazzini del Cotone ospitano il mercatino benefico a cura dell’American International Women’s Club, con tante idee regalo in arrivo direttamente dagli Usa. Appuntamento, da sabato, anche con la Fiera di Natale in piazza della Vittoria, lo storico mercatino di Brignole con oltre 100 bancarelle per regali anche low cost.

In centro storico da non perdere le iniziative in piazza Matteotti. Oggettistica e gastronomia da domenica con tanti stand e, per chi vuole fare un regalo in nome della solidarietà, i banchetti di Emergency quest’anno si trovano in piazza Campetto 29rosso.