Taekwondo, al Senigallia Open Giorgia Pirino è d’oro

Genova. Entra sempre più nel vivo la stagione del taekwondo ligure, che si avvicina ai primi due campionati nazionali, quello per le cinture rosse in programma sabato 30 novembre a Busto Arsizio e quello per le cinture nere che si terrà a Casoria domenica 15 dicembre.

Anche in preparazione di questi appuntamenti, domenica 24 novembre i ragazzi della Scuola Taekwondo Genova hanno partecipato al Senigallia Open, che si è svolto nella città marchigiana alla presenza di 275 atleti provenienti da Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Veneto e Umbria. Presenti anche società da Austria, Svizzera, Croazia e San Marino e Slovenia.

Per la scuola del maestro Fugazza, per l’occasione rappresentata dal maestro Germano Pirino, è arrivata la prestigiosa medaglia d’oro di Giorgia Pirino, figlia d’arte, che, dopo tanti podi e finali perse di un soffio, raggiunge l’agognata vittoria che mancava da troppo tempo a un’atleta del suo livello, capace di contare in palmares già diverse medaglie a livello nazionale.

La genovese classe 2003 ha prima vinto di misura la semifinale con il punteggio di 27 a 29 contro la lombarda Maressa Facchin, per poi dominare la finalissima, portandosi a casa l’oro con un netto 23 a 0 ai danni dell’atleta di casa, la marchigiana Alessia Pierantognetti.

Argento, poi, per Gian Alberto Ballerino, che riprende così la stagione dopo un’estate piena di soddisfazioni, che lo ha portato anche a vestire i colori della nazionale italiana in occasione degli ultimi Europei Under 15 in Spagna.

Bronzo per Lorenzo Moretti, che il 30 novembre proverà l’assalto al titolo di campione italiano cinture rosse.

Nessuna medaglia, infine, per Andrea Fossa tra i senior cinture nere, ma esperienza e buone indicazioni in vista dei campionati nazionali di Casoria.

Nella foto: la Scuola Taekwondo Genova in trasferta a Senigallia