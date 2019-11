Strade come fiumi in Valpolcevera, viabilità in crisi: aperta solo l’autostrada

Genova. Le piogge cadute incessantemente nella notte hanno colpito duramente in Valpolcevera, e il risultato è stato – finora – una raffica di allagamenti e conseguentemente di strade chiuse. Mentre scriviamo l’autostrada resta di fatto l’unica via di collegamento tra la vallata e il centro città.

Chiuse per allagamenti corso Perrone, via Renata Bianchi, via Perlasca, via 30 Giugno, sulle sponde del torrente Polcevera, ma anche piazza Montano, via Fillak e via Reti a Sampierdarena, e poi ancora via Borzoli, la rotatoria verso il ponte e via Ferri, e poi via San Quirico.

Ma anche a Teglia e Rivarolo la situazione è critica: le vie principale e molti piazzali dei quartieri si sono trasformati in fiumi e laghi. A Certosa il sottopasso di Brin è sostanzialmente “navigabile”. Esondati Rio Fegino e Rio Ruscarolo.

La protezione civile, attraverso il servizio di comunicazione Telegram, raccomanda ai cittadini delle zona interessate dalle criticità in atto di restare a casa. Notizie in aggiornamento.

(foto Mario Barbati)