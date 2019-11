SETTEMBRE: in download gratuito l\'Ep live dei GGTH, band di Sestri

I GGTH – acronimo di Gringo Goes to Hollywood – sfornano il nuovo Ep: “Settembre”. Dopo “Negli occhi degli altri”, il giovane duo formato da Andrea “Gringo” Guidobono (voce, chitarra, synth) e Davide “Dave” Chioggia (batteria, pad) dà vita al secondo lavoro registrato live in studio e prodotto da Raffaele Abbate per la OrangeHomeRecords. “Settembre” è in download gratuito sulle nostre piattaforme digitali (da scaricare tramite Link qui sotto o direttamente da soundcloud).

Quattro brani – Come non Sai, la title track Settembre, la strumentale Rock Elefante e Sto Bene – da cui sono stati estratti

Foto 2 di 2



i rispettivi videoclip, che vogliono rimarcare la matrice indie rock della band di Sestri Levante, fondata nel 2012. I due si sono ritrovati in un sound rock marcatamente d’Oltreoceano. Ad oggi, i GGTH hanno condiviso il palco con artisti di rilievo come Appino di The Zen Circus e Giorgio Canali, aprendo per Edda in un concerto all’Hiroshima Mon Amour. Per loro anche un importante trampolino di lancio come il Balena Festival di Genova che alla sua prima edizione ha ospitato notevoli nomi del panorama indie italiano.

Scarica gratuitamente Settembre: http://www.orangehomerecords.com/new/ggth.html