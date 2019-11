Sestri Ponente, tra pochi giorni la riapertura di viale Canepa con una grande festa

Genova. Dopo mesi di lavori sarà riaperto nell’ultima settimana di novembre, e a doppio senso di circolazione, viale Canepa. L’arteria sull’asse nord-sud a Sestri Ponente è stata oggetto di un lungo intervento di sistemazione complessiva che lo ha totalmente ridisegnato.

Tra venerdì 22 e lunedì 25 novembre si avrà quindi la riapertura della viabilità complessiva e il conseguente ripristino anche delle vecchie linee Amt.

Ma non solo. Il municipio medio ponente ha deciso di organizzare, per il 30 novembre, una vera e propria “festa per il viale”, dedicata alle famiglie e ai bambini.