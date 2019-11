Genova. Si è disputata nel weekend la quinta giornata del girone B della Serie D di pallavolo femminile. I team nel raggruppamento, genovesi e del Levante, soffrono ancora un calendario spezzettato a causa del maltempo. In vetta il Campomorone, con una lunghezza sul Podenzana volley, che ha però una gara in meno ed è imbattuto.

Nel quinto turno della serie la capolista ha vinto in casa della Normac Albaro. Le ragazze allenate da Marco Maloberti hanno piegato in quattro set le padrone di casa, ferme a cinque punti.

Tiene il ritmo e prepara un potenziale sorpasso il Podenzana volley. Alessia Barbieri e compagne non hanno avuto difficoltà a La Spezia, dove il Centro volley ha ceduto sonoramente in tre set. Vittoria in tre set, ma più combattuta, per il Paladonbosco Genova, che ha avuto la meglio nel derby con il Santa Sabina di coach Ferloni. Il Paldonbosco è così la terza forza del campionato.

Subito dietro viaggia la Hyposense Albaro, che domenica 17 ha vinto in casa della Tecnocasa Chiavari. Tre set a uno per capitan Massa e compagne che, dopo un primo set vinto dal team di coach Cimonetti, hanno saputo recuperare e vincere.

A Rapallo le padrone di casa della Adpsm2013 hanno vinto per tre a uno contro la Serteco. Le genovesi rallentano così la corsa, mentre la squadra di Rapallo ottiene la prima vittoria e i primi punti di questo campionato. Da segnalare, però, che la Adpsm2013 ha disputato solo tre gare in cinque giornate.

Perde ancora, infine, il Cus Genova, ultima nella serie, con cinque sconfitte in cinque match e nessun punto raccolto. A vincere in casa delle universitarie è stata la Lunezia volley: sono serviti quattro set alle ragazze di coach Mazzocca, ma i tre punti sono arrivati.

Nel sesto turno, che andrà in scena nel prossimo weekend – meteo permettendo – proseguirà la sfida per la promozione in Serie C. Il Campomorone ospiterà il Cus Genova, mentre il Podenzana volley riceverà la visita del Paladonbosco.