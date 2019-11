Genova. Con la quinta giornata di campionato, il girone A della Serie D di pallavolo femminile conferma situazioni e gerarchie. La Legendarte Finale e il Volley Genova Vgp si confermano al primo posto.

Le finalesi hanno sconfitto in tre set l’Iglina Albisola. La squadra di coach Bruzzo ha travolto le rivali: capitan Bocca e compagne non hanno potuto offrire una reale resistenza. La corsa prosegue a punteggio pieno.

Il Volley Genova ha ceduto un set alla Arredamenti Anfossi di Diano Marina, pur incassando i tre punti. Valeria Scisciò ha schierato un team caparbio, ma anche la squadra allenata da Marco Pontacolone ha dimostrato buone qualità. Prova ne sono i parziali abbastanza equilibrati.

Terza piazza, a tre lunghezze di distanza, per la Maurina Strescina. Le imperiesi di coach Luca Gallo hanno ospitato la Virtus Sestri, vincendo in tre set. Poca resistenza da parte della squadra capitanata da Silvia Buscaglia, che adesso è penultima in classifica.

A nove punti, oltre alla Arredamenti Anfossi, bloccata dalla capolista, sale anche la Nuova San Camillo di Imperia. Le rossoblù di capitan Favero hanno sconfitto il Cogoleto volley, che vince il primo set, per poi cedere quasi verticalmente al ritorno delle padrone di casa.

Vittoria casalinga per la Quiliano volley. Le ragazze allenate da Antony Miele hanno lasciato sul campo solo il secondo set, chiuso 24-26 per la Normac. Tre set a zero, infine, per la Volare volley, in casa della Ap Design Alassio. Gara equilibrata, con le padrone di casa sempre sopra quota 20 punti, ma incapaci di cogliere almeno un parziale.

La Serie D prosegue nel prossimo weekend con il sesto turno. Le capofila avranno a che fare con due trasferte abbordabili. La Legendarte sarà in casa della Virtus Sestri, mentre il Volley Genova andrà sul campo della Volare volley.