Genova. La quarta giornata del campionato di Serie D di pallavolo femminile è archiviata e ci si avvicina al turno successivo. In vetta al girone B c’è la Avg Campomorone, seguita da vicino dal Podenzana volley e dalla Serteco.

La classifica è comunque influenzata dalla frammentazione del calendario, molto influenzato dalla situazione meteo nel Levante. Anche questa giornata, infatti, ha visto ben due gare non disputate: Lunezia – Tecnocasa Chiavari e Paladonbosco – Adpsm2013.

La prima della serie ha vinto in casa contro la Hyposense Albaro. Tre a zero netto per la squadra allenata da Marco Maloberti, che sale così a dieci punti nella classifica del girone.

Podenzana e Serteco distano solo un punto. La squadra di Tresana, allenata da Nicolò Caselli, ha però disputato solo tre gare ed è ancora imbattuta. Nel turno dello scorso weekend ha piegato in casa la Normac, capitanata da Virginia Talocchi. La Serteco, invece, ha prevalso in quattro set sul Centro volley Spezia: le ragazze di coach Tatiana Cafasso hanno perso il primo set, rimontando poi le rivali di capitan Graziani e salendo in cattedra per i tre punti.

Gara chiusa in tre set, infine, tra Santa Sabina e Cus Genova. Margherita Molari e compagne lasciano ben poco spazio alle avversarie e incamerano i tre punti.

Prossimo turno della Serie D nel weekend del 16 e 17 novembre. Alcune gare da recuperare sono già state inserite in calendario, ma altre attendono ancora una sistemazione.