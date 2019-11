Genova. Terza giornata per la Serie C di pallavolo maschile. Grande equilibrio in vetta, con tre team imbattuti e due a punteggio pieno. In coda ben due team non hanno ancora conquistato punti.

Guida la classifica, per differenza set, la Sabazia Ecosavona. Il team allenato da Mario Barigione ha vinto in tre set a Genova, contro il Santa Sabina. I ragazzi di casa quasi non entrano in gara e la corsa della Sabazia prosegue.

Tiene il ritmo la Colombo Genova. Luca Leoni manda in campo un team determinato: capitan Zoratti e i suoi piegano la resistenza della 3 Stelle villaggio, che rimane ai piani bassi della classifica. Nove punti anche per i genovesi.

Tre vittorie, ma un tie break a frenarla, per la Admo volley. I ragazzi di Simone Cremisio in questo turno hanno superato la Pallavolo Futura Avis Bertoni in tre set. L’ultimo parziale è stato quasi epico: chiuso 30-28, ha dimostrato la caparbietà degli ospiti.

Tie break per il Volley Finale e il Colombiera Sarzana project. I padroni di casa, allenati da Giovanni Trotta, si ritrovano sotto di due set, rimontano e chiudono gli scambi decisivi per 15-13. I levantini di coach Carli ottengono un solo punto, dopo essere stati a un passo dalla vittoria.

Due gare da tre punti completano il calendario della quarta giornata della serie. La Mulattieri creations, di Santo Stefano Magra, ha sconfitto la Spazio sport per tre a zero, mentre la Spinnaker ha vinto in casa per tre set a uno contro la S. Antonio Genova.

Nel quarto turno della Serie C, programmato per il prossimo weekend, la Sabazia avrà il derby locale contro la Spinnaker, mentre la Colombo Genova ospiterà il Finale volley.