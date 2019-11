Genova. Normac e Lunezia non si fermano e guidano la Serie C femminile di pallavolo. I due team proseguono la loro corsa senza sconfitte, lasciandosi alle spalle le avversarie. La sfida potrebbe riguardare anche Cogoleto, imbattuta anch’essa e attardata solo per la gara da recuperare.

La quarta giornata ha visto entrambe le capolista vincere in tre set. Per la Normac di capitan Montinario la sfida con il Volley Genova è durata poco più di un set; piegate 26-24 le rivali allenate da Alessandro Delucchi, è stata poi discesa. La Lunezia, invece, ha prevalso sulla Subaru Olympia: equilibrato anche qui il primo set, è poi stato un crescendo. Le due squadre viaggiano sempre più sole in vetta alla serie.

Vince anche il Cogoleto, che rimane imbattuto, in attesa di recuperare la gara del primo turno. In casa le ragazze allenate da Massimo Pecoraro hanno piegato in quattro set il Casarza Ligure, capitanato da Giulia Vanti. Per loro a breve l’occasione di rimontare e insediarsi in vetta alla serie con le altre.

A nove punti in classifica è anche l’Iglina Albisola. Alla Massa il team allenato da Francesco Valle ha vinto nettamente contro il Volare Volley. La squadra di coach Matteo Licata e capitan Silvia Roberto ha cercato di reggere l’impatto, ma ha lasciato strada in tre set.

Vincono per 3-1 anche la Admo volley e l’Albenga volley, che hanno entrambe affrontato le società di Sanremo. Il team di Lavagna ha piegato la Grafiche Amadeo, mentre le ingaune di Daniele Di Vicino ha avuto la meglio sulla Nuova lega pallavolo.

L’unica vittoria in trasferta è stata quella del Celle Varazze volley. Le neopromosse di Enrico Lamballi hanno sconfitto la Tigullio volley project in quattro set e ora si preparano a ospitare la Lunezia.

Nella quinta giornata della serie, infatti, una capolista sarà a Celle Ligure, mentre la Normac sfiderà la Subaru Olympia.