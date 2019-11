Genova. Il campionato di Serie C femminile di pallavolo è giunto alla quinta giornata. Con le gare del passato weekend, prosegue la corsa imbattuta di Normac e Lunezia, che viaggiano saldamente in vetta alla classifica della serie.

La Normac ha piegato in tre set la Subaru Olympia. A Voltri le padrone di casa, che sono allenate da Juri Valente, hanno provato a opporre resistenza, ma capitan Montinaro e compagne sono state più solide e spietate. Tre punti che consentono alle genovesi di tenere il ritmo della Lunezia. Il team di Sarzana, infatti, ha vinto in trasferta contro Celle Varazze, cedendo però un set alla squadra di Lamballi. Per Lorenzo Giannoni, che guida la società del Levante, cinque vittorie in cinque gare.

In classifica, con tre lunghezze di distanza, la Iglina Albisola. Le ragazze capitanate da Giada Botta hanno vinto a Sanremo in quattro set. La Grafiche Amadeo, allenata da Sabrina Maraglia, non ha ceduto facilmente, ma ha comunque dovuto lasciare i tre punti sul campo.

Arriva il primo KO del Cogoleto, che voleva entrare nel novero delle sfidanti per il titolo. A Sanremo, contro la Nuova lega pallavolo, il team allenato da Massimo Pecorari rimonta uno svantaggio di due set, ma cede alle padrone di casa, allenate da Michela Valenzise, il set decisivo per 15-13. Tie break anche ad Arenzano, dove la Volare volley ha prevalso sulla Admo.

Vincono in quattro set sia il Volley Genova Vgp, sia l’Albenga volley. Le genovesi di capitan Romano hanno prevalso sulla Tigullio, al termine di una gara a lungo equilibrata. Cede il primo set al Casarza, poi cresce e vince l’Albenga di coach Di Vicino.

La sfida per la Serie B2 si è già accesa. C’è un solo posto in palio per la categoria nazionale, comunque vada. In base a ciò che accadrà lassù quest’anno, però, le retrocessioni potrebbero essere moltissime. Fino a sei.

La Serie C torna nel prossimo weekend con le gare della sesta giornata. La Normac ospiterà Celle Varazze, mentre la Lunezia affronterà in casa il Casarza Ligure.