Genova. Sabazia Ecosavona e Colombo Genova sono le uniche squadre ancora a punteggio pieno nel campionato di Serie C di pallavolo maschile. Dopo due giornate, iniziano a emergere alcune gerarchie.

La Sabazia non ha ancora ceduto un set. Il team allenato da Mario Barigione ha debuttato in casa travolgendo in tre set la Mulattieri Creations. Per capitan Canepa e gli altri, un match risolto in velocità, senza che mai gli avversari si avvicinassero.

Tre set a uno per la Colombo Genova, anch’essa in casa. Dall’altra parte il Santa Sabina, che per i ragazzi di coach Luca Leoni è stata una avversaria di rilievo.

Due vittorie in due giornate anche per la Admo volley, che però nello scorso turno aveva prevalso solo al tie break. Domenica il team di Simone Cremisio si è aggiudicato la sfida con il Volley team Finale al termine di quattro set comunque equilibrati. Tra le savonesi, sconfitta anche per la Spinnaker Albisola, che a Ceparana ha lasciato strada alla Futura Avis Bertoni. Per proseguire con i match chiusi in quattro set, la Sant’Antonio Genova di capitan Denegri ha superato, lasciado solo il terzo parziale, la 3 Stelle villaggio di Constantin Mihail Dinu.

L’unica vittoria in trasferta della seconda giornata di Serie C è stata quella della Colombiera Sarzana project. I ragazzi di coach Carli hanno piegato la Spazio sport di capitan Lentini, ferma a zero punti in classifica.

Il terzo turno della Serie C si svolgerà nel prossimo weekend. Tra i match da tenere sotto controllo, le due trasferte delle prime della classe: la Sabazia sarà in casa del Santa Sabina, mentre la Colombo andrà a Chiavari.