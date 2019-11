Chiavari. Il campionato di Serie B si avvicina già ad un terzo del suo cammino. In questo fine settimana va in scena la giornata numero 12 delle 38 in programma.

La Virtus Entella, reduce dalla sconfitta di misura con la Salernitana, è scesa in undicesima posizione di classifica ed inizia ad avere urgenza di raccogliere punti per non ritrovarsi coinvolta in zona retrocessione. Oggi al Comunale di Chiavari i biancocelesti ospitano la neopromossa Pordenone che, avendo raccolto 3 punti in più, veleggia in un’eccellenza quarta posizione. I friulani arrivano da due vittorie consecutive.

La cronaca. Roberto Boscaglia schiera un 3-5-2 con Contini Baranovsky; Poli, Pellizzer, Bonini; Eramo, Paolucci, Adorján, Schenetti, Sala; Mancosu, G. De Luca.

A disposizione Borra, Valietti, Chiosa, Crialese, Currarino, Settembrini, Ardizzone, Morra, M. De Luca, Coppolaro, Toscano, Sernicola.

Attilio Tesser presenta un 4-3-1-2 con Di Gregorio; Almici, Camporese, Vogliacco, De Agostini; Gavazzi, Burrai, Misuraca; Ciurria; Strizzolo, Candellone.

Riserve Bindi, Jurczak, Stefani, Semenzato, Pasa, Monachello, Mazzocco, Pobega, Zanon, Bassoli, Zammarini.

Arbitra Niccolò Baroni della sezione di Firenze; assistenti Andrea Tardino (Milano) ed Alessandro Cipressa (Lecce); quarto uomo Sajmir Kumara (Verona).

Cielo nuvoloso, riflettori già accesi. Temperatura 14 gradi.

Al 5° punizione dal limite per i neroverdi: la calcia Almici, deviata in angolo. Lo batte Burrai, palla sul secondo palo dove Camporese conclude in semirovesciata: blocca Contini.

Al 9° cross di Eramo dalla destra, girata al volo di De Luca: facile la presa di Di Gregorio.

Al 10° palla messa pericolosamente in area da De Luca, la difesa ospite respinge con affanno grazie a Vogliacco che evita il peggio.

Al 12° colpo di testa di De Luca, a lato.

Al 14° Ciurria riceve al limite dell’area e conclude col destro di potenza: fuori di un soffio.

Al 19° bella giocata di De Luca, il quale però sbaglia l’ultimo tocco per Mancosu.

Il Pordenone passa in vantaggio al 20°. Cross morbido dalla sinistra di Gavazzi, rovesciata di Strizzolo e palla nell’angolo basso alla destra di Contini. 0 a 1.

Al 22° ramarri vicini al raddoppio: rapida ripartenza, Candellone mette palla in mezzo dalla destra, Strizzolo arriva in ritardo per pochissimo.

Al 24° viene ammonito Contini.