Chiavari. A seguito delle partite giocate tra venerdì 22 e lunedì 25 novembre, il giudice sportivo ha squalificato sei calciatori di Serie B.

Marco Migliorini (Salernitana), Salvatore Aloi (Trapani), Michele Castagnetti (Cremonese), Riccardo Idda (Cosenza), Manuel Iori (Cittadella), Nikola Ninkovic (Ascoli) sono stati fermati per una gara.

Due giornate di squalifica e 3.000 euro di ammenda a Pietro Accardi, dirigente dell’Empoli, “per avere, al 49° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava la protesta con un atteggiamento irriguardoso; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”.

Il Benevento è stato multato di 10.000 euro “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco; per avere inoltre una persona, non identificata, ritardato ulteriormente la ripresa del giuoco, al 46° del secondo tempo, frapponendosi tra il pallone e un calciatore del Crotone venendo a contatto con il medesimo” e di ulteriori 2.000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardi e acceso due fumogeni”.

Ammenda di 3.000 euro al Crotone “per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e un fumogeno”.

Il Pescara dovrà pagare 2.000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso tre fumogeni”.

La classifica dei marcatori dopo 13 giornate:

9 reti: Iemmello (Perugia)

8 reti: Simy (Crotone), Marconi (Pisa), Galano (Pescara)

6 reti: Diaw (Cittadella)

5 reti: Pettinari (Trapani), Da Cruz (Ascoli), Ciano (Frosinone), Machin (Pescara), Mancuso (Empoli)

4 reti: Bruccini (Cosenza), Ninkovic, Scamacca (Ascoli), Canotto (Juve Stabia), Strizzolo (Pordenone), Capello (Venezia), Kiyine, Jallow (Salernitana), Marsura (Livorno), Djordjevic, Meggiorini (ChievoVerona)

3 reti: Marras (Livorno), Cissè (Juve Stabia), Paganini, Dionisi (Frosinone), G. De Luca, Schenetti (Virtus Entella), Bidaoui, Ragusa (Spezia), Coda, Kragl (Benevento), Taugourdeau (Trapani), Forte (Juve Stabia), Frattesi (Empoli), Rivière, Pierini (Cosenza), Ardemagni (Ascoli), Bocalon, Aramu (Venezia), Pobega (Pordenone), Crociata, Benali, Mustacchio (Crotone)

2 reti: Agazzi (Livorno), Buonaiuto (Perugia), Vita (Cittadella), Dickmann, Giaccherini, Segre (ChievoVerona), Golemic (Crotone), Capuano (Frosinone), Calò (Juve Stabia), Dezi, La Gumina, Stulac (Empoli), Mogos, Soddimo, Palombi (Cremonese), Mancosu, Poli (Virtus Entella), Gavazzi, Camporese, Burrai, Barison (Pordenone), Memushaj, Tumminello (Pescara), Giannetti (Salernitana), Gudjohnsen, Capradossi, Ricci, Bartolomei (Spezia), Improta, Viola, Armenteros (Benevento), Moscati (Trapani), Sciaudone (Cosenza)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Pucino (Ascoli), Insigne, Maggio, Sau, Tello Muñoz, Tuia (Benevento), Vaisanen, Pucciarelli, Vignato, Esposito, Rodriguez (ChievoVerona), Celar, Luppi, Proia, D’Urso, Iori (Cittadella), Ciofani, Castagnetti, Ceravolo, Migliore (Cremonese), Bandinelli, Bajrami (Empoli), Campagnaro, Palmiero, Maniero, Busellato, Borrelli, Bettella (Pescara), Gucher, Masucci, Verna, De Vitis, Lisi, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Pinato, Benedetti (Pisa), Ciurria, Chiaretti, Mazzocco, Misuraca, De Agostini (Pordenone), Firenze, Migliorini, Djuric, Maistro (Salernitana), Galabinov, Mora, Ricci (Spezia), Ferretti, Nzola, Luperini (Trapani), Modolo, Montalto, Zigoni (Venezia), Carretta, Baez (Cosenza), Zanellato (Crotone), Mazzeo, Raicevic (Livorno), Kouan, Melchiorri, Di Chiara (Perugia), Sernicola (Virtus Entella), Mezavilla, Calvano (Juve Stabia)

Autoreti: 1 Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò (pro Pordenone), Pucino (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini (pro Crotone)