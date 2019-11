Chiavari. Questa settimana il giudice sportivo ha squalificato nove calciatori di Serie B, tutti per una giornata.

Anibal Araujo Capela (Cosenza) e Luca Pagliarulo (Trapani) sono stati squalificati per una giornata e multati di 3.000 euro in quanto espulsi “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, spintonato un calciatore avversario rivolgendogli epiteti insultanti”.

Una giornata di squalifica e 1.500 euro di ammenda a Michele Marconi (Pisa), espulso per “doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Dovranno saltare una partita anche Salvatore Burrai (Pordenone), Luca Caldirola (Benevento), Lorenzo Lollo (Venezia), Andreaw Rayan Gravillon (Ascoli), Matteo Ricci (Spezia), Franco Zuculini (Venezia).

Pasquale D’Inverno, allenatore della Juve Stabia, è stato squalificato per due giornate “per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale urlando ed entrando sul terreno di giuoco, nonché, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto agli ufficiali di gara espressioni insultanti; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”.

Gaetano Nastro, operatore sanitario della Juve Stabia, è stato squalificato per una giornata “per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale, urlando ed entrando sul terreno di giuoco; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”.

Il Benevento è stato multato di 4.000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere tre petardi e acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Francesco Manniello e Ciro Polito, dirigenti della Juve Stabia, sono stati multati di 5.000 euro.

La classifica dei marcatori dopo 12 giornate:

9 reti: Iemmello (Perugia)

8 reti: Simy (Crotone), Marconi (Pisa)

7 reti: Galano (Pescara)

6 reti: Diaw (Cittadella)

5 reti: Da Cruz (Ascoli), Ciano (Frosinone), Machin (Pescara)

4 reti: Strizzolo (Pordenone), Capello (Venezia), Kiyine, Jallow (Salernitana), Marsura (Livorno), Djordjevic, Meggiorini (ChievoVerona), Mancuso (Empoli)

3 reti: Paganini, Dionisi (Frosinone), Schenetti (Virtus Entella), Ragusa (Spezia), Coda, Kragl (Benevento), Taugourdeau, Pettinari (Trapani), Canotto, Forte (Juve Stabia), Frattesi (Empoli), Pierini, Bruccini (Cosenza), Ninkovic, Ardemagni (Ascoli), Bocalon (Venezia), Pobega (Pordenone), Crociata, Benali, Mustacchio (Crotone)

2 reti: Aramu (Venezia), Agazzi (Livorno), Scamacca (Ascoli), Buonaiuto (Perugia), Vita (Cittadella), Giaccherini, Segre (ChievoVerona), Golemic (Crotone), Capuano (Frosinone), Cissè, Calò (Juve Stabia), Dezi, La Gumina, Stulac (Empoli), Mogos, Soddimo, Palombi (Cremonese), Mancosu, G. De Luca, Poli (Virtus Entella), Camporese, Burrai, Barison (Pordenone), Memushaj, Tumminello (Pescara), Giannetti (Salernitana), Capradossi, Ricci, Bidaoui, Bartolomei (Spezia), Armenteros (Benevento), Moscati (Trapani), Marras (Livorno), Rivière, Sciaudone (Cosenza)

1 rete: Troiano, Gerbo, Chajia, Pucino (Ascoli), Improta, Insigne, Maggio, Viola, Sau, Tello Muñoz, Tuia (Benevento), Dickmann, Pucciarelli, Vignato, Esposito, Rodriguez (ChievoVerona), Celar, Luppi, Proia, D’Urso (Cittadella), Ciofani, Castagnetti, Ceravolo (Cremonese), Bandinelli, Bajrami (Empoli), Campagnaro, Palmiero, Maniero, Busellato, Borrelli, Bettella (Pescara), Gucher, Masucci, Verna, De Vitis, Lisi, Fabbro, Di Quinzio, Aya, Benedetti (Pisa), Chiaretti, Gavazzi, Misuraca, De Agostini (Pordenone), Firenze, Migliorini, Djuric, Maistro (Salernitana), Galabinov, Mora, Ricci, Gudjohnsen (Spezia), Ferretti, Nzola, Luperini (Trapani), Modolo, Montalto, Zigoni (Venezia), Carretta, Baez (Cosenza), Zanellato (Crotone), Marras, Raicevic (Livorno), Kouan, Melchiorri, Di Chiara (Perugia), Sernicola (Virtus Entella), Mezavilla, Calvano (Juve Stabia)

Autoreti: 1 Luperini, Crociata (pro Ascoli), Ghiringhelli (pro Benevento), Pinato (pro Venezia), Calò (pro Pordenone), Pucino (pro Virtus Entella), Veseli (pro Trapani), Benedetti (pro Livorno), Valentini (pro Crotone)