Verona. Sedici giorni dopo il pareggio casalingo con il Pordenone, la Virtus Entella torna in campo per la tredicesima giornata di campionato. I chiavaresi, al Bentegodi di Verona, affrontano il Chievo, una delle tre squadre provenienti dalla Serie A.

I veronesi, ottavi in classifica, puntano a centrare un successo che li lancerebbe in terza posizione. I biancocelesti sono quattordicesimi, con la necessità di fare punti per non rischiare di ritrovarsi a breve in zona retrocessione.

La cronaca.

Arbitra Daniele Minelli della sezione di Varese, assistito da Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore) e Thomas Ruggieri (Pescara); quarto uomo Giuseppe Collu (Cagliari).