Chiavari. Tre vittorie, due sconfitte. Più 6 sulla zona retrocessione. Torna positivo il bilancio dell’Athletic Calcio a 5 dopo un quarto del percorso nel campionato di Serie B 2019/20, ovvero 5 incontri sui 20 in programma.

Sabato 2 novembre i chiavaresi erano stati nettamente sconfitti dalla Domus Bresso: 9-1 sul campo di una delle quattro squadre in lotta per il vertice.

Il riscatto è arrivato sabato 9 novembre, quando a Chiavari è arrivato l’Ossi San Bartolomeo. La formazione allenata da Paolo Baffetti è imposta per 6-4.

I liguri partono bene e creano occasioni ma senza concretizzare e, come spesso accade, in una delle prime occasioni l’Ossi passa in vantaggio. Inizialmente i locali si disuniscono, ma grazie ad un’altra prestazione di Giacomo Santarello, classe 1999 al primo anno di futsal, restano in partita. Con difficoltà i chiavaresi tornano a creare gioco e trovano il pari con Nicolas Solari, classe 1997 al quinto gol stagionale.

L’Athletic torna a giocare come sa fare in casa e negli ultimi tre minuti di gioco arrivano i gol di Riccardo Borghi Brunetti, doppietta per il classe 2000, e di Sebastiano Ricchini.

Dopo soli 50 secondi dall’inizio della ripresa arriva il secondo gol di Ricchini per il momentaneo 5 a 1 che dà tranquillità ma che non vuol dire partita finita. Gli ospiti rischiano e si rendono pericolosi soprattutto con il brasiliano Wendel ma solo a metà tempo trovano il gol. Matteo Parodi, Marco Parodi e Yuri Insauto la via della rete ma le loro conclusioni vengono neutralizzate dall’ottimo numero 1 ospite. Nel finale di tempo arrivano la sesta rete firmata da Antonio Di Pace e due gol ospiti per il definitivo 6-4.

Sabato 16 novembre altra difficile trasferta per l’Athletic Calcio a 5, che sarà ospite del Real Cornaredo secondo in classifica.