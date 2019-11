Genova. L’Andora Bocce torna a giocare sui campi di casa e, dopo due giornate di astinenza, ritrova il successo. Perde invece l’AB Genovese, che non riesce a dare continuità alla vittoria della settimana precedente. Questo il responso della quarta giornata del girone Ovest della Serie A2.

Di seguito i tabellini delle due squadre liguri.

Andora – Pozzo Strada 18-9

Combinato: G. Freccero – G. Ballario 23-21

Prima coppia: G.L. Gottardo / G. Morotti – M. Croveri / M. Ronco 11-6

Primo individuale: P. Longagnani – D. Ariello 11-5

Terna: R. Rossi / M . Morotti / L. Armato – P.L. Luciano / C. Franco / E. Perin 8-4

Staffetta: G. Gandalino / S. Sciutto – M. Ronco / E. Favaretto 23/28, 17/28, 40/56 – 18/28 22/25 40/53

Primo tiro precisione: G. Freccero – C. Franco 16-18

Secondo tiro precisione: P. Longagnani – E. Perin 12-6

Punto aggiuntivo tiri di precisione: Andora – Pozzo Strada 1-0

Tiro progressivo: S. Sciutto – E. Favaretto 41/48 – 35/45

Tiro progressivo: G. Gandalino – M. Ronco 38/41 – 31/42

Seconda coppia: R. Rossi / N. Rossi – D. Ariello / G. Sacco 5-9

Terza coppia: G.L. Gottardo / N. Gallizia – C. Franco / P.L. Luciano 10-6

Secondo individuale: G. Freccero – M. Croveri 6-11

Terzo individuale: A. Cappato – L. Pittarelli 11-6

Arbitro: Nappi

AB Genovese – Auxilium 10-17

Combinato: T. Micheli – A. Barale 15-16

Prima coppia: A. Rossi / M. Ginocchio – M. Barale / S. Buttigliero 11-3

Primo individuale: A. Dondero – G. Ballario 6-11

Terna: E. Piccardo / F. Vaccarezza / P. Cambiaso – P. Versino / M. Bertero / D. Garzino 10-10

Staffetta: R. Foppiano / M. Saettone – A. Danna / M. Giordanino 18/26, 25/28, 43/54 – 23/28 23/28 46/56

Primo tiro precisione: A. Rossi – F. Mellano 12-16

Secondo tiro precisione: T. Micheli – G. Ballario 21-21

Punto aggiuntivo tiri di precisione: AB Genovese – Auxilium 0-1

Tiro progressivo: R. Foppiano – A. Danna 34/44 – 36/44

Tiro progressivo: M. Saettone – M. Giordanino 36/43 – 39/47

Seconda coppia: T. Micheli / M. Levaggi – F. Mellano / P. Demarchi 11-5

Terza coppia: A. Dondero / P. Cambiaso – P. Versino / S. Buttigliero 11-3

Secondo individuale: S. Del Bene – A. Barale 5-11

Terzo individuale: F. Vaccarezza – A. Danna 11-4

Arbitro: Pescetto