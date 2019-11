Genova. Va al Cus Pisa lo scontro al vertice del girone A della Serie A2. I toscani si impongono per 2 a 1 a Genova, riscattando immediatamente il pesante ko subito per mano del Rassemblement.

Il successo matura nel primo tempo con Pisa che va in vantaggio dopo tre occasioni sprecate dalla Superba. I toscani giocano dieci minuti a buon livello, poi, quando la squadra locale sembra riprendere il bandolo del gioco, una doppia indecisione difensiva premia gli ospiti che chiudono in vantaggio 2-0 il secondo periodo. Anche perché Baah e compagni non inquadrano mai la porta.

Nella ripresa la gara continua ad essere piacevole e ben giocata. Il Cus Pisa batte il suo terzo corto, senza esito. I genovesi riprendono a spingere a trovano con Correa il gol del 2-1. Subito dopo arriva l’unico corto per i biancorossoneri, che sul prosieguo dell’azione Becco si fa parare. La ripartenza pisana regala a McNaught un occasione stratosferica che l’inglese spreca.

L’ultimo periodo è decisamente un monologo genovese, ma su un contropiede ospite Di Nardo entra in scivolata: per Amorosini arbitro di fascia è giallo. Poi arriva un altro giallo per proteste a Correa, con un pisano nel frattempo espulso da Zero. Partita comunque correttissima e ben diretta che si chiude 2-1 per il Cus Pisa.

Qualche recriminazione della Superba per il giallo a Di Nardo e su un paio di corti non concessi nel finale. La realtà è che quando era da buttarla dentro i suoi attaccanti non lo hanno fatto. Cus Pisa quadrato e a tratti piacevole che ha ottenuto con merito ciò che voleva: i 3 punti.

In sintesi, i pisani al Lagaccio hanno messo subito su binari loro favorevoli la gara, che sino al 2-1 segnato dalla Superba è corsa via senza particolari sussulti. Occasioni sprecate da ambo le parti, come avviene in ogni gioco di squadra che preveda la marcatura del punto.

Dopo il 2-1 è stata vincente la gestione: quando nei momenti topici l’avversario accusa due cartellini gialli e non arriva mai al corto ecco che la vittoria è inevitabile.

