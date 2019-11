Serie A1 femminile, TC Genova: semifinale contro Lucca, andata in Toscana

Genova. Definite le semifinali del campionato di Serie A1 femminile di tennis. La sesta ed ultima giornata della fase a gironi, andata in scena fra sabato 16 e domenica 17 novembre, ha completato il quadro delle quattro promosse: Tennis Club Genova 1893 e Tennis Club Prato nel girone 1, Tennis Club Parioli Roma e Circolo Tennis Lucca nel Gruppo 2.

Domenica 24 novembre, nelle gare di andata delle semifinali, il Tennis Club Prato ospiterà le romane del Parioli, mentre il Circolo Tennis Lucca affronterà in casa il Tennis Club Genova 1893. Sette giorni più tardi il ritorno, a campi invertiti.

Andiamo però con ordine. Con i posti playoff già assegnati, nel girone 1 Genova si assicura la prima poltrona facendo suo il confronto diretto con Prato in Liguria (deciso già al termine dei singolari), mentre con il sofferto pareggio interno nel testa a testa con Lumezzane (agguantato al doppio) Faenza difende la terza posizione, preziosa in prospettiva play out.

Nel gruppo 2 le romane del Parioli nell’anticipo di sabato hanno superato il fanalino di coda Siena chiudendo il discorso già dopo i singolari (siglando poi il 4-0 grazie al doppio) così da guadagnare il secondo posto utile per il passaggio ai playoff: Beinasco campione in carica, nonostante il rotondo 4-0 casalingo ai danni di Lucca, squadra a sua volta già sicura di un posto nelle semifinali playoff, sarà dunque costretta agli spareggi per mantenere un posto nella massima serie.

Chiusa la fase a gironi, spazio dunque domenica 24 novembre e domenica 1 dicembre a quella di playoff (semifinali) e playout (spareggi salvezza). La finale si giocherà il 6 e 7 dicembre in sede unica (al Palatagliate di Lucca).

I risultati della sesta e ultima giornata del girone 1:

TC Genova 1893 – TC Prato 4-0

Alberta Brianti (nella foto) (G) b. Federica Sacco (P) 75 60

Giulia Remondina (G) b. Lisa Piccinetti (P) 75 60

Denise Valente (G) b. Viola Turini (P) 64 75

Giulia Assereto/Denise Valente (G) b. Lisa Piccinetti/Viola Turini (P) 2-1 rit.

Giudice arbitro Antonella Finazzi; arbitri: Andrea Benvenuto, Benedetta Demicheli

CA Faenza – BAL Lumezzane 2-2

Alice Balducci (F) b. Georgia Brescia (L) 57 63 75

Ylenia In-Albon (L) b. Camilla Scala (F) 63 61

Rubina De Ponti (L) b. Agnese Zucchini (F) 76(5) 63

Alice Balducci/Camilla Scala (F) b. Rubina De Ponti/Ylenia In-Albon (L) 63 62

Giudice arbitro Walter Naldoni; arbitri Andrea Bellelli, Giulia Paolini

La classifica finale:

15 (6) TC Genova 1893 – playoff semifinali

12 (6) TC Prato – playoff semifinali

5 (6) CA Faenza – playout salvezza

2 (6) BAL Lumezzane – playout salvezza