Serie A1 femminile, il TC Genova vince due incontri in tre giorni e aggancia Prato in vetta

Genova. Si è concluso il secondo impegno nel giro di 48 ore per i team in gara nella Serie A1 femminile. Nella quinta giornata del girone 1, dove Prato e Genova sono già certe dell’ammissione alle semifinali, ha centrato il primo successo Faenza superando proprio le toscane (4-0), che in Romagna hanno dato spazio alle giovani del loro team: a segno per le padrone di casa Scala, Balducci e Zucchini.

Ne hanno approfittato proprio le liguri che imponendosi in trasferta sul Lumezzane hanno agganciato Prato in vetta. Le biancorosse venerdì avevano liquidato Faenza senza cedere nemmeno un set; oggi si sono ripetute superando per 3 a 1 le bresciane in trasferta.

Ludmila Samsonova ed Alberta Brianti hanno preso parte ad entrambe le sfide; Anna-Giulia Remondina (nella foto) ha giocato in casa e Lucia Bronzetti in trasferta.

La fase a gironi, articolata in sei giornate, terminerà il 17 novembre. Play off e play out si disputeranno con gare di andata e ritorno il 24 novembre e 1 dicembre, mentre le finali sono in programma il 6 e 7 dicembre al Palatagliate di Lucca.

I risultati della quarta giornata del girone 1, disputata venerdì 1 novembre:

TC Genova 1893 – CA Faenza 4-0

Alberta Brianti (G) b. Alice Balducci (F) 62 60

Liudmila Samsonova (G) b. Camilla Scala (F) 76(2) 62

Anna-Giulia Remondina (G) b. Agnese Zucchini (F) 61 75

Lucia Bronzetti/Liudmila Samsonova (G) b. Camilla Scala/Alice Balducci (F) 75 64

Giudice arbitro Matteo Vacca; arbitri Andrea Benvenuto, Benedetta De Micheli

TC Prato – BAL Lumezzane 4-0

Martina Trevisan (P) b. Ylenia In-Albon (L) 6-0 rit.

Gaia Sanesi (P) b. Georgia Brescia (L) 63 61

Lucrezia Stefanini (P) b. Rubina De Ponti (L) 64 61

Martina Trevisan/Gaia Sanesi (P) b. Georgia Brescia/Sara Cicognani (L) 63 61

Giudice arbitro Marcello Manzotti; arbitri: Alessio Ascione, Marco Amedeo

I risultati della quinta giornata del girone 1, disputata domenica 3 novembre:

CA Faenza – TC Prato 4-0

Alice Balducci (F) b. Lisa Piccinetti (P) 61 60

Camilla Scala (F) b. Federica Sacco (P) 64 60

Agnese Zucchini (F) b. Beatrice Ricci (P) 61 63

Camilla Scala/Alice Balducci (F) b. Federica Sacco/Beatrice Ricci (P) 63 62

Giudice arbitro Silvia Gozzi; arbitri: Daniele Benedetti, Roberto Scaioli

BAL Lumezzane – TC Genova 1893 1-3

Ludmila Samsonova (G) b. Ylenia In-Albon (L) 2-1 rit.

Alberta Brianti (G) b. Rubina De Ponti (L) 61 62

Georgia Brescia (L) b. Lucia Bronzetti (G) 57 75 75

Ludmila Samsonova/Alberta Brianti (G) b. Sara Cicognani/Eleonora Canovi (L) 61 60

Giudice arbitro Sara Terreni; arbitri Tiziano Carra, Adriano Cattaneo

La classifica:

12 (5) TC Genova 1893

12 (5) TC Prato

4 (5) CA Faenza

1 (5) BAL Lumezzane