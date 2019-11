Genova. Terza sconfitta stagionale per il Cus Genova per mano del Parabiago che, al contrario, sul terreno del Carlini ha centrato il suo terzo successo.

I biancorossi, come ci siamo abituati a vedere in queste prime partite del campionato 2019/20, partono forte andando subito in meta con Bortoletto, prima marcatura per lui in Serie A, e poco dopo con Pressenda. Dieci minuti sul cronometro e 14-0 sul tabellone.

Piano piano però gli ospiti crescono nel gioco ed al 25°, con la complicità della difesa cussina, il numero 15 Grillotti raccoglie dopo un rimbalzo un up and under e corre indisturbato in mezzo ai pali. Partita riaperta e primo tempo che si chiude sul 14-10.

A due minuti dall’inizio del secondo tempo gli ospiti, battendo velocemente un calcio di punizione, si portano in vantaggio cogliendo di sorpresa i genovesi: 14-17.

Pochi minuti dopo arriva la risposta biancorossa con la meta di Mandivenga in seguito ad un’ottima azione alla mano. A questo punto è Parabiago a ributtarsi in avanti e, come il Cus nel primo tempo, segna due mete in rapida successione; venti minuti alla fine e 21-31 il punteggio. Il doppio colpo non spegne però l’orgoglio del team genovese che al 36° va in meta con Migliorini. Ma è l’ultima marcatura della partita, che si chiude sul risultato di 28-31.

I ragazzi biancorossi, seppur con il rammarico di aver perso per sole 3 lunghezze, possono essere soddisfatti della prova di carattere ed orgoglio che hanno mostrato riuscendo a conquistare 2 punti in classifica contro un avversario che, dal canto suo, si è rivelato molto forte ed organizzato e che al momento si divide la testa del girone al pari con l’Accademia Ivan Francescato.

I genovesi pagano nuovamente qualche disattenzione di troppo in difesa ma dimostrano ancora una volta che, scendendo in campo con la giusta concentrazione, possono mettere in difficoltà chiunque. Per quanto riguarda gli ospiti, nei primi venti minuti di gioco Parabiago ha avuto qualche problema di adattamento, non trovando immediatamente il giusto feeling con il match. Poi la macchina di gioco si è scaldata e il motore ha preso a carburare.

Il tabellino:

Cus Genova – Rugby Parabiago 28-31 (p.t. 14-10) (punti 2-5)

Cus Genova: Mandivenga, Ugolini, Pressenda, Filippone (s.t. 24° Rebora), Migliorini, Sandri, Tessiore, Piccolo, Bertirotti, F. Imperiale, P. Imperiale, Porcile (s.t. 24° Guggiari), Barry (s.t. 24° Rifi), Felici, Bortoletto. A disposizione: Giacobbe, Giuliano, Barioglio, Vimercati, Mozzi. All. Bernardini.

Rugby Parabiago: Grillotti, Cozzaglio (s.t. 10° Castiglioni), Jannelli, Sanchez (s.t. 30° Tomba), Baudo, Migale Trujillo, Coffaro (s.t. 30° Torchia), Mikaele (s.t. 20° Vincini), Manuini, Dell’Acqua (s.t. 30° Maspero), Orlandi, Maggioni, Polio Martinez (s.t. 5° Franceschini, s.t. 10° Polio Martinez), Fulciniti (s.t. 5° Beretta), Simioni (p.t. 5° Deleo). All. Mamo.

Marcature: p.t. 2° m Bortoletto tr Mandivenga (7-0), 10° Pressenda tr Mandivenga (14-0), 25° Grillotti tr Grillotti (14-7), 33° cp Grillotti (14-10); s.t. 2° m Sanchez tr Grillotti (14-17), 9° m Mandivenga tr Mandivenga (21-17), 16° m Beretta tr Grillotti (21-24), 21° m Orlandi tr Grillotti (21-31), 36° m Migliorini tr Mandivenga (28-31).

Cartellini: giallo Felici (G); rosso Manuini (P).

Calciatori: Mandivenga (G) 4/5; Grillotti (P) 5/5.

Player of the match: Sanchez (P).