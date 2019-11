Se abiti a Genova e non ti fidi di tinder allora usa cupido 2.0

Stai realizzando che è arrivato il momento di allargare il tuo giro di conoscenze e di darti l’occasione di incontrare la persona giusta? Obiettivo Incontro è il servizio che fa per Te.

Il primo passo è conoscerci: ti inviteremo per una chiacchierata gratuita e senza impegno nel nostro ufficio, dove una consulente ti darà la possibilità di raccontarti e di esporre approfonditamente le tue preferenze sulla persona che vorresti incontrare e le tue aspettative riguardo una relazione. Definiremo insieme il tipo di profilo compatibile alle tue caratteristiche ed esigenze e parleremo di alcune persone attualmente disponibili, che potremmo proporti di incontrare. Si tratta di un momento molto importante, in quanto avremo occasione di comprendere a fondo quello che desideri e di orientarci successivamente su proposte di conoscenza che siano su misura per Te.

Ricerca e selezione partners

Una volta che avrai stabilito con una nostra consulente il Tuo profilo, le Tue esigenze e il profilo della persona che desidereresti incontrare, potremo iniziare con le presentazioni!

Procederemo, in linea di massima, con una presentazione alla volta: dopo che una consulente ti descriverà con precisione un profilo, decidererai se vuoi essere messo/a in contatto con lei/lui. Scambiamo i numeri di telefono, vi sentite, vi incontrate e valutate se scatta l’interesse per approfondire. Se così non fosse, procederemo con un’altra presentazione. Il numero di conoscenze è potenzialmente limitato, tuttavia siamo certi che anche Tu preferisca la qualità alla quantità!

Contattaci per prendere un appuntamento!

PER LEI: Carlo, 67 anni, decisamente un bell’uomo, elegante e giovanile, è divorziato da molti anni e, nonostante qualche breve storia, non riesce a trovare una compagna che lo segua nei suoi innumerevoli hobbies. Tel. 0105701032 – Sms/Wa 3929209238.

PER LUI: Veronica, 44 anni, alta e snella, è divorziata già da qualche anno, non ha figli ma li desidera, lavora nel commercio, il suo uomo ideale è gentile e propenso alla condivisione. Tel. 0105701032 – Sms/Wa 3929209238.

CONTATTACI, SENZA IMPEGNO, PER QUALCHE INFORMAZIONE IN PIU’ O PER UN COLLOQUIO GRATUITO!