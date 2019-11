Sciopero dei benzinai, ecco le pompe che resteranno aperte. Le motivazioni della protesta

Genova. Le Organizzazioni Sindacali Nazionali FAIB-Confesercenti, FIGISC/ANISA-Confcommercio e FEGICA-Cisl hanno proclamato uno sciopero nazionale dei Gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti dalle ore 06.00 del giorno 6 alle ore 06.00 del giorno 8 Novembre.

“La protesta – dicono Fabio Bertagnini Presidente FAIB-Confesercenti Genova e Alberto La Rocca Presidente FIGISC-Confcommercio Genova – è rivolta innanzitutto nei confronti del Governo che sta gravando, con adempimenti inutili e cervellotici, un’intera Categoria con provvedimenti che vanno: dalla fatturazione elettronica, ai Registratori di cassa Telematici (anche per fatturati di 2 mila €/anno); dalla rimodulazione dell’Indice Sintetico di Affidabilità fiscale (ISA) irraggiungibile per i Gestori, all’introduzione di Documenti di Trasporto (Das) e modalità di Registrazione giornaliera in formato elettronico; dall’invio dei corrispettivi giornalieri in formato elettronico fino al gravame fiscale e contributivo per i Gestori che non ricevono -in tempo- da Fornitori e Agenzia delle Entrate i documenti necessari per la loro contabilità.”

Si prevedono, quindi, disagi per gli automobilisti e commercianti che utilizzano mezzi motorizzati. In queste ore la prefettura di Genova ha diffuso l’elenco delle pompe di benzina che resteranno in funzione per la provincia di Genova. Ecco il dettaglio:

Comune di Genova

Q8 EASY CORSO EUROPA 1500

Q8 EASY CORSO ITALIA-VIA MINZONI

Q8 EASY CORSO SARDEGNA 8/2R

Q8 EASY PIAZZA BRIGNOLE

Q8 EASY VIA ADAMOLI 361/2

Q8 EASY VIA BORZOLI 13R

Q8 EASY VIA BORZOLI 39C

Q8 EASY VIA G.C SARDORELLA

Q8 EASY VIA MULTED0 3

Q8 EASY VIA V MAGGIO 79R

Q8 EASY VIA VASCO DA GAMA

API IP MATIC VIA WALTER FILLAK 189/R

API IP MATIC VIA DONATO SOMMA 51R

API IP MATIC VIA MULTEDO DI PEGLI 11/R

API IP MATIC VIA QUADRIO 12 A/R

EUROPAM LARGO MERLO, 255 R

EUROPAM VIA EMILIA 68 R

Di seguito i distributori dei comuni della provincia

Q8 EASY VIA S. MARTINI 5 Bargagli

Q8 EASY CORSO DE MICHIEL 6 Chiavari

Q8 EASY CORSO DE MICHIEL 62 Chiavari

Q8 EASY PIAZZA CESARE BATTISTI 364 Rapallo

Q8 EASY VIA B. PRIMI-LOC. PONTINO Sestri Levante

EUROPAM VIA B.PARODI Ceranesi

EUROPAM VIA CASALINO Montoggio

EUROPAM VIA DEI GIUSTINIANI, 1 Recco

EUROPAM VIA AIRENTA 13 Rossiglione

EUROPAM FRAZ. LOCO DI ROVEGNO Rovegno

EUROPAM VIA AURELIA Zoagli