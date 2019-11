Scherma, Under 20 a Ravenna: Letizia Ambrosetti undicesima

Genova. Lo scorso fine settimana sono saliti in pedana a Ravenna gli Under 20 per la prima prova nazionale alle sei armi, valevole per la qualificazione alla fase finale del campionato italiano in programma nel prossimo mese di maggio a Jesi, nelle Marche.

Fra gli atleti liguri, numerosi soprattutto nelle gare di spada, da segnalare l’ottima prova di Letizia Ambrosetti (nella foto) (Club Scherma Rapallo), undicesima nella spada femminile, con la compagna di sala Matilde Lantermo al diciassettesimo posto.

Nella spada maschile, come sempre molto affollata con 339 partecipanti, buona prestazione per i tre rappresentanti della Cesare Pompilio Franco Simonato, Francesco Mochi e Filippo Severini, che si classificano rispettivamente al ventesimo, ventiquattresimo e al ventiseiesimo posto.

Da segnalare infine il ventinovesimo posto di Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo) nella gara di fioretto femminile.