Scherma: Roberta Canevelli vince a Torino

Genova. Lo scorso fine settimana si sono disputati a Torino la seconda prova del Circuito Nazionale Master ed il Trofeo delle Regioni a squadre di fioretto e sciabola.

Nelle prove individuali Roberta Canevelli (Cesare Pompilio) ritorna in pedana, dopo l’infortunio che l’ha costretta a rinunciare sia ai campionati europei che ai campionati mondiali, conquistando una bella vittoria nel fioretto femminile categoria 2 (over 50).

Salgono sul podio anche Andrea Baldi (Circolo Scherma Savona), secondo nel fioretto maschile categoria 0 (over 24), Roberto Faldini (Circolo Scherma Savona), terzo nel fioretto maschile categoria 3 (over 60) e Monia Latorraca (Sant’Olcese), terza nel fioretto femminile categoria 1 (over 40).

Buoni piazzamenti anche per Enrico Boffano (Genovascherma), quinto nella sciabola maschile categoria 0, Linda Kaiser (Genovascherma), settima nella sciabola femminile categoria 2 e Camillo Rosano (Circolo della Spada Liguria), settimo nel fioretto maschile categoria 2.

Nel Trofeo delle Regioni l’unica squadra ligure presente (Roberto Faldini, Leonardo Patti, Camillo Rosano ed Eros Vaira) si è classificata al quarto posto nella gara di fioretto maschile.