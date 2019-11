Sarà in Italia lunedì il 12enne genovese punto da una razza in Costa Rica. Toti: “Felice per sblocco situazione”

Genova. Il dodicenne genovese punto da una razza in Costa Rica rientrerà in Italia probabilmente nella notte di lunedì a bordo di un volo umanitario partito oggi da Roma Ciampino.

“Il dodicenne genovese, rimasto paralizzato in Costa Rica dopo essere stato punto da una razza velenosa, finalmente sta per tornare in Italia con un volo umanitario e potrà essere curato al meglio nel nostro Paese”. annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio via fb.

“Nei giorni scorsi avevamo mandato una lettera di sollecito al presidente Conte e al ministro Di Maio per accelerare la pratica del suo rientro, che si era arenata. – ricorda – Siamo contenti che la situazione si sia sbloccata e auguriamo in bocca al lupo al ragazzo e alla sua famiglia. Quando tornerà in Liguria sarò felice di incontrarlo”