San Quirico, già allagato e chiuso al traffico il voltino della ferrovia. E’ la quinta volta in un mese

Genova. Ancora una volta il “voltino” di San Quirico all’altezza di ponte Barbieri, sulla strada dei Giovi tra Bolzaneto e Pontedecimo, sulla sponda sinistra del Polcevera, è stato chiuso per allagamento.

Nell’ultimo mese è la quinta volta che si verifica questa situazione, con gli inevitabili disagi per il traffico privato e per la polizia locale, costretta in questo modo a “bloccare” uomini in loco per gestire la situazione.

La linea del bus 7 è stata deviata, mentre il traffico privato è deviato come di consueto sulla sponda opposta, all’altezza del ponte della Forestale e del ponte Barbieri.