San Quirico: auto imbocca la strada chiusa, sbanda sul fango e si cappotta

Genova. Incidente questa sera intorno alle 23 in via San Quirico, in Valpolcevera.

Un’auto ha deciso di percorrere la strada chiusa per i gravi allagamenti delle ultime ore, è sbandata sul fango e si è cappottata finendo sul guard-rail.

Sul posto gli agenti della polizia municipale, un’automedica e un’ambulanza. Una persona è stata portata all’ospedale in codice giallo, l’altro occupante è illeso