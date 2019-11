San Martino, Matteo Bassetti nuovo direttore di Malattie infettive

Genova. L’Ospedale Policlinico San Martino ha dato il benvenuto al Professor Matteo Bassetti, nuovo Direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive, presso il Padiglione Patologie Complesse.

Bassetti, classe 1970, un diploma di specializzazione con lode in Malattie Infettive e un dottorato di ricerca in Malattie Infettive e Trapianti d’Organo, è reduce da una brillante esperienza presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, dove ha diretto la Clinica Malattie Infettive. È inoltre Presidente della Società Italiana di Terapia Antiinfettiva (SITA) e Presidente del gruppo di studio delle infezioni nel paziente critico della European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).

Bassetti, già in forza a San Martino dal 2001 al 2011 in qualità di dirigente medico, prenderà il posto del Professor Claudio Viscoli, ufficialmente a riposo, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti da parte di tutto l’Ospedale per il lavoro svolto con professionalità e dedizione, dopo una direzione magistrale della Clinica Malattie Infettive del Policlinico, iniziata nel 2005.