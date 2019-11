Genova. Il maltempo non ha risparmiato la bassa Valbisagno, dove questa volta è stato scongiurato il pericolo alluvione ma si contano comunque i danni. A farne le spese è soprattutto il parco di Villa Imperiale, dimora cinquecentesca nel cuore di San Fruttuoso, dove un albero di grandi dimensioni si è abbattuto nella parte superiore.

Il crollo ha danneggiato il muro di contenimento, i due piazzali e le antiche balaustre. In mattinata i tecnici del municipio e il personale di Aster hanno transennato l’area, che corrisponde circa a un quarto del parco, per consentire l’apertura della parte restante.

Galleria fotografica San Fruttuoso, albero caduto e danni a Villa Imperiale









La stima dei danni non è ancora ufficiale, ma si parla di almeno 30mila euro. “Non sono tanti, ma in questo momento di difficoltà economica immaginiamo che ci vorranno mesi – commenta il presidente Massimo Ferrante – per cui speriamo di avere i piazzali utilizzabili per ‘Ridere d’agosto’, la nostra rassegna estiva, molto frequentata dai cittadini del quartiere”.

Salvo anche l’accesso alla biblioteca Lercari, al centro nelle ultime settimane della battaglia dei residenti per garantire la sua sopravvivenza nonostante la carenza di personale.