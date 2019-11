Sampierdarena, per evitare l’arresto si barrica in casa con la fidanzata incinta

Genova. Nella notte appena trascorsa a Sampierdarena, in via Caveri, i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure con i colleghi della compagnia locale, sono intervenuti in esecuzione di un’ordinanza per la custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Genova e hanno arrestato un 45 enne genovese.

Il provvedimento scaturisce da un’indagine condotta dai carabinieri di Recco, circa i reati di “atti persecutori, lesioni personali, tortura, sequestro di persona e violenza privata”, nei confronti dell’ex compagna, una 37enne, anch’ella genovese.

Il 45enne, durante la fase del provvedimento, insieme all’attuale compagna, una 40eenne genovese, attualmente agli arresti domiciliari e in stato di gravidanza, si è barricato barricandosi in casa.

Dopo circa due ore di trattativa, grazie all’intervento di un negoziatore, il 45enne si è consegnato ai carabinieri ed è stato portato in carcere a Marassi.