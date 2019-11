Sampierdarena, cadono lastre d’ardesia vicino alla scuola materna di via Dottesio

Genova. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 11 in via Dottesio a Sampierdarena per la caduta di alcune lastre d’ardesia vicino alla scuola materna comunale Mazzini. La strada è stata chiusa e poi riaperta

La chiamata è arrivata da un passante. I pompieri sono sul posto per mettere in sicurezza la zona e verificare che non ci siano altri pezzi pericolanti. Tra le cause potrebbero esserci le forti raffiche di vento che stanno spazzando la città da ieri sera.

La zona è solitamente frequentata da molti bambini per la presenza dell’asilo. Fortunatamente è capitato in un giorno festivo, quando la struttura è chiusa al pubblico.