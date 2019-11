Sampdoria, voci di mercato in entrata a bizzeffe

Genova. Gennaio si avvicina , per cui Carlo Osti e Riccardo Pecini sono sempre più attenzionati dalla stampa, che li ha scovati al “New White Heart Lane” di Londra ad assistere al match di Champions League tra Tottenham ed Olimpiakos. Quali giocatori avessero nel mirino, è tuttavia rimasto mistero…

Ai responsabili del mercato doriano, comunque, i vari agenti continuano ad offrire opportunità… tipo quelle di Kostas Mitroglou e Facundo Ferreyra. Il greco gioca (poco) nel PSV, in prestito dal Marsiglia, mentre l’argentino fatica nell’Espanyol.

I media parlano, anche, di un interessamento della Samp per due vecchie conoscenze di Ranieri, Aleksandar Mitrović e Valère Épis de Maïs Germain.

Il primo è un attaccante del Fulham e della nazionale serba, fisicamente strutturato e forte di testa (34 goal in 55 partite) ed ha nel bagaglio personalità e grinta; il secondo è una punta dell’Olympique Marsiglia, che il tecnico romano ha già allenato in passato al Monaco.

Viene dato per monitorato dallo scouting blucerchiato anche Kristian Thorstvedt (figlio d’arte, suo padre Erik ha difese 97 volte la porta della Nazionale norvegese), mentre il classe ’99 gioca a centrocampo nel Viking ed ha 2 presenze nella Under 21.

Restando in Italia, oltre ai già chiacchierati nomi di Kean e Barrow, è addirittura saltato fuori quello di Piatek, aggiunto a quelli altrettanto poco credibili di Lasagna e Petagna…

Di fatto, chi parla di calcio mercato è portato soprattutto ad abbinare alla Samp i giocatori della Roma (per via delle conoscenze di Ranieri) che non stanno trovando troppo spazio nella capitale, come Cengiz Ünder, l’attaccante esterno della nazionale turca, chiuso da Nicolò Zaniolo e come Diego Perotti, del quale non c’è bisogno di tessere lodi.

Intanto, Hatem Ben Arfa, svincolato, dopo aver fatto parlare di sé in ottica Samp, adesso lo sta facendo in proiezione Genoa, stante l’esperienza in comune con Thiago Motta al PSG.

Fra le notizie ufficiali, vi è quella del tesseramento, da parte della Vis Pesaro, di Christian Puggioni, che va ad allargare il gruppo blucerchiato nelle Marche.