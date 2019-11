Genova. “Cian cianin han faeto Zena”… Questo, in succo, il pensiero espresso da Ranieri nel post partita contro l’Atalanta e come non dargli ragione, visto che, bene o male, grazie ad un calcio “sparagnino”, ha collezionato sei punti in cinque partite, contro i tre in sette di Di Francesco.

Indubbiamente il 4-4-2 del mister romano ha dato solidità alla difesa blucerchiata, ben registrata nella coppia centrale Ferrari/Colley, adeguatamente assistita dai due difensori laterali, raddoppiati dai rispettivi compagni di fascia del centrocampo, che ha nel duo Ekdal/Vieira una coppia di frangiflutti, che non sfigurerebbero nella diga foranea del porto.

Il piatto, però, piange “davanti” e lo ha fatto in modo dirotto, dopo l’uscita di Bonazzoli, unico in grado di dare respiro alla squadra, nei pochi minuti che è rimasto in campo, prima di infortunarsi, nell’unica azione degna di nota della Samp di tutta la partita.

Non di meno, il mister fa giustamente da pompiere, quasi adducendo a se stesso la responsabilità della penuria di spunti delle punte, costrette a portare la croce, più che cantare, a causa della disposizione tattica della squadra e della assenza di fantasisti a supportarli.

Che poi questo sia l’autentico pensiero di Ranieri, piuttosto che quello “ad hoc” da esternare in pubblico, è tutto da considerare… Di certo, l’idea che si è fatto, sulle necessità di integrare la rosa, il mister l’ avrà esplicitata a chiare lettere a chi di dovere, in società… cui compete la responsabilità di porre rimedio al mercato estivo, che ha visto le partenze di Andersen, Praet e Defrel, sostituiti da giocatori che, per il momento, il campo lo stanno vedendo poco, tanto è vero che dei quattordici che hanno giocato contro l’Atalanta, l’unico neo acquisto è stato Depaoli (oltre a Bertolacci, preso come svincolato ad ottobre, che è entrato a dieci minuti dalla fine).