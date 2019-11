Genova. L’Atalanta polemizza sulla mancata espulsione di Ferrari su Barrow, sostenendo che l’arbitro avesse sbagliato. In sala stampa si presenta il direttore generale Umberto Marino che dice: “Irrati è un buon arbitro, ma doveva essere aiutato, sia dal guardalinee sia dal var. Non ci piangiamo addosso per i vari torti subiti nel corso del campionato, ma gli organi preposti sanno di aver sbagliato in alcune occasioni, episodi gravi speriamo non si ripetano”.

Ranieri risponde: “Se un avversario va verso la porta è rosso, se non va verso la porta è giallo. Ferrari era ultimo uomo, ma Barrow va verso l’esterno, è successo anche a noi a Ferrara, per questo non avevamo protestato”.

Il mister blucerchiato si accontenta del pareggio: “Mi sono dovuto giocare due cambi per infortunio”, oltre a Bonazzoli anche Vieira ha chiesto il cambio per qualche problema, dopo una partita di grande sacrificio. “Devo fare i complimenti ai giocatori, giocare contro Atalanta, se pur senza grandi giocatori come Zapata o Ilicic, è comunque difficile, loro sono una grande squadra”.

La consapevolezza che la squadra sia molto più solida e lottatrice, ma manchi ancora la fase offensiva, c’è: “Ma piano piano arriveremo anche a quello, quando costruisco una casa parto dalle fondamenta, poi penso ai quadri, ai fiori, i fiori sono i gol. Per noi i gol sono la via della seta”.

Sulle scelte iniziali Ranieri spiega che Gabbiadini è finito in panchina perché Bonazzoli doveva attaccare lo spazio, così anche il suo sostituto, Caprari, che secondo Ranieri ha fatto una buona partita “Costringendo la difesa dell’Atalanta a remare indietro”.

Ora c’è la sosta, una manna: “Cercheremo di rivitalizzare quei giocatori che hanno quella qualità in più, ma che devono correre come quelli che ce l’hanno di meno”. Su Quagliarella: “Fabio l’ho ringraziato, si trova là, ma non ha i giocatori che possono dargli le palle che ama. Vedo però che già in allenamento comincia a centrare la porta”.

Il mister ha scelto ancora il 4-4-2: “Vedo che i ragazzi digeriscono bene questo modulo, mentre con il rombo i tre centrocampisti devono occupare molto spazio nell’ampiezza del campo; così invece chiudiamo meglio. Non voglio, soprattutto all’inizio, passare da un modulo all’altro rischiando di disorientarli. Non è detto che rientri il rombo. Il 3-5-2 mi piace di meno”.

Ranieri fa un primo bilancio della sua esperienza alla Sampdoria: “Sono soddisfatto, ho un buon feeling con i giocatori, lavorano bene in allenamento”. L’ultima parola è per i tifosi: “Voglio ringraziare il pubblico, ci è stato vicino”.