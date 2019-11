Chiavari. La Virtus Entella non si è potuta presentare nella sala stampa dello stadio Arechi di Salerno a causa dell’imminente volo di ritorno previsto alle 21,40.

Mister Roberto Boscaglia, comunque, commenta la partita persa dalla sua squadra per 2-1 contro la Salernitana. “Sono veramente rammaricato – dichiara -. Abbiamo avuto palle gol clamorose, che però non siamo riusciti a sfruttare. In questa categoria gli episodi purtroppo fanno la differenza. Abbiamo giocato un’ottima partita, limitando una squadra forte come la Salernitana e costruendo diversi presupposti per segnare. È un momento nel quale facciamo fatica a fare gol, dobbiamo essere più spietati e pensare, sportivamente parlando, di fare male agli avversari ogniqualvolta si presenti un’occasione”.

“Il rammarico è grande – prosegue – perché la squadra, nonostante diverse defezioni in ruoli chiave, ha retto bene, sacrificandosi e giocando una buona partita. La cosa che mi ha fatto più arrabbiare? La punizione concessa alla Salernitana da cui è scaturito il gol del vantaggio. Era un momento nel quale la gara era in equilibrio e per questo dobbiamo imparare a gestire meglio tali situazioni. Ci abbiamo creduto fino alla fine, ma purtroppo torniamo a casa con molta amarezza per non essere riusciti a conquistare dei punti“.

Nel frattempo è stato deciso che sabato 16 novembre, in occasione della sosta per le nazionali, i biancocelesti di mister Boscaglia giocheranno un’amichevole allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, squadra di Serie A. La partita inizierà alle ore 15.