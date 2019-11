Recco. È decisamente positivo l’esordio casalingo stagionale della Tossini Pro Recco Rugby: il rinnovatissimo Biella, finora imbattuto ed arrivato in riviera per proseguire la sua striscia positiva, è stato efficacemente contrastato dagli squali che, alla fine, hanno prevalso per 20-3.

Sorprendentemente, durante la partita non è caduta una sola goccia di pioggia, mentre qualche chilometro più in là c’era un’allerta meteo addirittura rossa: l’incontro è stato bello ed intenso e le condizioni meteo ottimali.

È stata una bella prova quella dei ragazzi di coach McLean, apparsi determinati e concentrati, solidi in mischia chiusa e decisamente efficaci in difesa, contro un avversario trovatosi forse un po’ disorientato non riuscendo ad imporsi su quelli che finora erano stati i suoi punti di forza.

Per i biancocelesti sono andati a segno Matteo Barisone e Eden Syme e Luca Roden ha arrotondato con un bel quattro su quattro dalla piazzola (10 punti per lui). Il titolo di player of the match è andato a Mirko Monfrino, autore di una prestazione davvero di grande intensità e qualità.

“Sono sicuramente contento – sorride Callum McLean – perché ho visto un altro atteggiamento rispetto alla sconfitta di Torino. È stata una bella vittoria di tutta la squadra, hanno funzionato tutti i reparti e sono sicuro che, con un po’ di precisione in più in attacco, avremmo potuto conquistare anche il bonus offensivo: questo è sicuramente uno dei focus del lavoro che ci aspetta per preparare al meglio la prossima partita. Biella è una squadra del tutto diversa rispetto al campionato scorso e farà sicuramente un bel torneo, ma oggi siamo stati più bravi noi e li abbiamo messi in difficoltà in ogni fase di gioco“.

La prossima settimana il campionato di Serie A osserverà un turno di riposo ma, per i recchelini, ci sarà il recupero del derby con il Cus Genova, rinviato alla prima giornata a causa di un’allerta meteo: si giocherà dunque domenica 10 novembre alle ore 14,30 a Recco.

In questo weekend sono scese in campo anche l’Under 16 e la Cadetta della Pro Recco, entrambe sconfitte. Per gli squaletti anche tanta sfortuna, con uno 0-7 arrivato da un intercetto sul filo del fischio finale. Tanto divertimento, invece, per i piccoli del minirugby, impegnati venerdì 1 novembre in un torneo a Gossolengo ed arbitrati anche dall’ex azzurro Mauro Bergamasco.

Il tabellino:

Tossini Pro Recco Rugby – Biella Rugby Club 20-3 (p.t. 17-3) (punti 4-0)

Tossini Pro Recco Rugby: Gaggero, Romano, Becerra, Syme, Monfrino Ma., Roden, Tagliavini (50° Prampi), Monfrino Mi., Barisone M., Barisone E. (61° Matulli), Metaliaj, Nese (70° Cavallo), Maggi (51° Paparone), Noto (41° Bedocchi), Avignone (69° Actis). All. McLean.

Biella Rugby Club: Araujo (64° Marcuccetti), Rigutti, Ongarello, Grosso, Galfione Romano (45° Lancione), Evans, Della Ratta (70° Izzo), Cassutti, Pellanda (48° Vezzoli), Du Plessis, Panaro, Vecchiato (48° Loretti), Careri (52° Vaglio Moien), Sangiorgi (43° Romeo), Panigoni (52° Zacchero). All. Birchall.

Arbitro: Palladino. Assistenti: Biagioni e Olivieri.

Marcature: p.t. 15° cp Evans (0-3), 17° cp Roden (3-3), 27° meta Barisone M. tr. Roden (10-3), 40° meta Syme tr. Roden (17-3); a.t. 23° cp Roden (20-3).

Calciatori: Roden (R) 4/4; Evans (B) 1/1.

Cartellini gialli: p.t. 38° Du Plessis (B); s.t. 31° Paparone (R).