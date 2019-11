Rischia di cedere il muro dell’Acquasola, via Carcassi di nuovo chiusa

Genova. Già mercoledì sera quel muraglione aveva lanciato segnali preoccupanti, con una crepa da cui usciva una gran quantità d’acqua convogliata dalla spianata del parco sovrastante, il muraglione sul lato est dell’Acquasola continua a non essere in condizioni rassicuranti.

Dopo un sopralluogo dei tecnici del municipio centro est e della polizia locale è stato deciso di chiudere nuovamente via Carcassi, la strada che da via Santi Giacomo e Filippo porta verso via XX Settembre.

Al di sotto di quella strada, in salita della Misercordia, questa mattina si è verificato uno smottamento all’interno di un grosso cantiere edile.